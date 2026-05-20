Iyana Martín sorprende en 'La Revuelta' regalando camisetas del Perfumerías Avenida a todo el equipo

El programa 'La Revuelta' de TVE ha vuelto a dejar en la noche de este miércoles momentos de deporte y complicidad, en la que una de las protagonista fue la exjugadora de Perfumerías Avenida, Iyana Martín, que compartió su historia personal y su trayectoria en el baloncesto desde sus inicios.

La jugadora recordó que empezó a jugar con apenas 7 años, en un entorno muy ligado al deporte, ya que sus padres son entrenadores de baloncesto. “Están súper contentos, me respetan y me apoyan en todo, y yo estoy muy contenta con la familia que tengo”, señaló durante la entrevista, destacando el papel clave que ha tenido su familia en su formación.

La entrevista tuvo un componente especialmente emotivo al estar acompañada por su amiga y compañera en la selección española, Awa Fam, con quien comparte vestuario y una estrecha relación dentro y fuera de la pista. Martín también repasó algunos de los momentos más importantes de su etapa deportiva, como sus enfrentamientos ante Valencia Basket, y su paso por Perfumerías Avenida.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el gesto de Iyana Martín, que llevó camiseta de Perfumerías Avenida para todo el equipo del programa y para la salmantina Silvia Alonso, pareja de Broncano. Además, entre el público estuvo la jugadora Andrea Vilaró, que quiso acompañarlas durante la emisión.