Iyana Martín, única perfumera en la lista de la Selección Española

España quiere regresar a un Mundial de baloncesto femenino. El combinado nacional, dirigido por Miguel Méndez, se medirá del 11 al 17 de marzo a Nueva Zelanda, Senegal, Puerto Rico, Italia y Estados Unidos.

Las doce jugadoras citadas por Miguel Méndez son las bases Aina Ayuso, Iyana Martín, Maite Cazorla y Mariona Ortiz; las aleros Elena Buenavida, María Conde y Helena Pueyo; y las interiores María Araújo, Raquel Carrera, Awa Fam, Paula Ginzo y Megan Gustafson. Y las doce están citadas el sábado 7 en Madrid.

“Tendremos mucho cuidado con las jugadoras porque una semana después de nuestra vuelta tendrán un importante objetivo como es la Copa de la Reina. Así que afrontamos esta concentración con esos dos objetivos: conseguir el pase a la Copa del Mundo, en la que llevamos tiempo sin participar, y cuidar a las jugadoras”, aseguró el seleccionador nacional Miguel Méndez.