Jaime Lizana se cita con el actual campeón del mundo en el World Kickboxing Championship 2025

Jaime Lizana ha ganado al italiano Mattia Amatuzio en los octavos de final del World Kickboxing Championship 2025. “Ha sido un combate complicado, pero que ha sabido solventar desde finales del segundo asalto”, explican desde la Escuela Élite Salamanca.

Ahora, el salmantino se cita en los cuartos de final del torneo en Abu Dabi contra el finlandés Maunu Tatu, actual campeón del mundo en -63,5kg. Será un combate entre dos actuales campeones mundiales.