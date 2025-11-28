Jaime Lizana, a la final del World Kickboxing Championship 2025

Jaime Lizana se ha metido en la final del World Kickboxing Championship 2025. El deportista, que pertenece a la Escuela Élite de Salamanca, peleará por el título contra el kazajo Kuandykov Batyrkhan en Abu Dabi.

El charro derrotó en semifinales al alemán Eugene III con un gran combate de inicio a fin y sin titubear en el cuadrilátero ante su rival.

Este sábado se disputará la gran final entre Jaime Lizana y Kuandykov Batyrkhan en la lucha por levantar el título de campeón en Abu Dabi.