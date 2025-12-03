Jaime Lizana y las hermanas García Rincón, entre los premiados a la Excelencia Deportiva

La Junta de Castilla y León ha otorgado un montante de 450.000 euros a un total de 225 federaciones, deportistas y entrenadores, tal y como refleja el BOCYL de este miércoles.

Como no podía ser de otra forma, entre los premiados hay salmantinos. Uno de ellos es Jaime Lizana, que hace tan solo unos días conquistaba el World Championship de kickboxing en Abu Dabi. El deportista del Club Élite Salamanca es uno de los referentes del deporte charro.

También están entre las premiadas las halteras Marta y Laura García Rincón. Marta se proclamó campeona de Europa en Albania en arrancada, mientras que su hermana Laura estuvo entre las diez mejores del Europeo Absoluta de -59kg.