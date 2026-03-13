Jaime Lizana, plata en la World Cup de Italia

Jaime Lizana logró la medalla de plata en la Italian WAKO World Cup. El luchador charro cuajó un combate muy igualado en la final ante el anfitrión Amatuzio Mattia, que finalmente se proclamó campeón.

“A pesar de la derrota, el resultado confirma el gran nivel competitivo mostrado por Lizana durante todo el torneo”, señalan desde la Escuela Kickboxing Élite.

Este sábado, Jaime Lizana volverá a pelear con el inicio de las pruebas de tatami en la modalidad de Point Fight.