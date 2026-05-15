Javi Borrego pone punto y final a siete años en la Gimnástica Segoviana

Javi Borrego era uno de los jugadores más reconocidos de la Gimnástica Segoviana. El atacante salmantino ha estado durante siete años en el club segoviano y pasó desde la Tercera División hasta la Primera RFEF.

“Nos despedimos, Javi Borrego. Han sido 7 años caminando juntos y te agradecemos tu esfuerzo y sacrificio a lo largo de este tiempo por defender a la Sego. Mucha suerte en tus nuevos proyectos deportivos y personales. ¡La Albuera es y será siempre tu casa!”. Así mostraron su agradecimiento al delantero charro desde la Gimnástica Segoviana.

En la última temporada, Javi Borrego jugó 1.370 minutos con la elástica segoviana y anotó un gol (en la derrota por 1-2 ante el Valladolid Promesas).