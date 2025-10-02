Javier Recio: “Primero lucharemos por la permanencia, pero todo lo que venga después será bienvenido”

El CB Arelsa de Primera división femenina arranca su tercera temporada en la categoría el próximo fin de semana después de terminar en mitad de la tabla (novena posición) el pasado año. Su entrenador vuelve a ser Javi Recio, que ha dado continuidad a la idea de confección de la plantilla basada en las jugadoras canteranas del club y el refuerzo de tres fichajes de fuera.

“El equipo será aún más joven todavía que el año pasado porque contaremos con cinco jugadoras júnior de primer año que el año pasado como cadetes ya subían al primer equipo, y siete séniors, dos de ellas de primer año”, ha enumerado Recio.

La apuesta del equipo salmantino, por tanto, vuelve a ser “dar oportunidades a nuestras jugadoras que están en plena formación. A ellas les hemos añadido la incorporación de tres jugadoras de fuera, todas con experiencia en Liga Femenina 2, que nos aportarán esa tranquilidad en la cancha que a veces les falta a las más jóvenes”, añade el técnico salmantino. Esas tres jugadoras son Nerea Gutiérrez, formada en Ponce, Natalia González, también canterana de Ponce y Aitana Nuevo, que vivirá su segunda temporada en Salamanca.

En cuanto a los objetivos del año para el equipo, Recio asegura que “primero lucharemos por la permanencia; a partir de ahí, todo lo que venga será bienvenido”. Sin embargo, el técnico de las salmantinas es consciente de que “nos ha tocado un grupo complicadísimo con dos equipos de León que son fortísimo, más Ponce, de Valladolid, que es un recién descendido”.

Según aventura Recio, “en la primera parte de la temporada, lo normal es que suframos porque nuestras chicas más jóvenes deben adaptarse a la categoría y, por esta razón, hemos jugado en pretemporada ocho amistosos de mucho nivel para tratar de acelerar ese proceso” ha añadido.

El equipo salmantino ha aumentado un día más sus entrenamientos, hasta cuatro sesiones por semana, y continuará jugando en el Rosa Colorado los sábados. Esta primera jornada, el equipo del CB Arelsa recibe a las 18.30 horas al equipo cántabro de Torrelavega para estrenarse en la competición liguera.

El pasado año, en su segunda temporada de vida en Primera, el equipo de Javi Recio logró sumar 12 partidos ganados de las 28 jornadas de Liga regular, ocupando el noveno puesto clasificatorio.