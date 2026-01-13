Jehú Chiapas regresa al fútbol salmantino

La Unión Deportiva Santa Marta ha cerrado la llegada de Jehú Chiapas. Como puede adelantar SALAMANCA24HORAS, el entrenador mexicano se hará cargo del Juvenil A del equipo tormesino, que lucha por el puesto de ascenso a División de Honor.

Chiapas jugó como futbolista en el Salamanca CF UDS y posteriormente entrenó al Ribert, al filial del Salamanca CF UDS y al primer equipo de la entidad charra.

Ahora regresa al fútbol salmantino para afrontar una nueva etapa como entrenador con el Juvenil A de la UD Santa Marta.