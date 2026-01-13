Jehú Chiapas regresa al fútbol salmantino

El entrenador mexicano tomará las riendas del Juvenil A del Santa Marta

Jehú Chiapas en el banquillo del Salamanca CF UDS
La Unión Deportiva Santa Marta ha cerrado la llegada de Jehú Chiapas. Como puede adelantar SALAMANCA24HORAS, el entrenador mexicano se hará cargo del Juvenil A del equipo tormesino, que lucha por el puesto de ascenso a División de Honor.

Chiapas jugó como futbolista en el Salamanca CF UDS y posteriormente entrenó al Ribert, al filial del Salamanca CF UDS y al primer equipo de la entidad charra.

Ahora regresa al fútbol salmantino para afrontar una nueva etapa como entrenador con el Juvenil A de la UD Santa Marta.

