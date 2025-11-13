Jesús Gutiérrez se marcha de Perfumerías Avenida y afronta una aventura en Mongolia
El ya ex entrenador del conjunto azulón de Tercera FEB se despidió de sus jugadores y deja al equipo en tercer lugar del grupo
Perfumerías Avenida tendrá que buscar entrenador para su equipo masculino de Tercera FEB. Según puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM, Jesús Gutiérrez se ha marchado del club y afronta una aventura en Mongolia.
El ya ex entrenador del conjunto azulón de Tercera FEB se despidió de sus jugadores y deja al equipo en tercer lugar del grupo, con una marca de cuatro victorias y dos derrotas.
Para este sábado, Perfumerías Avenida recibe al colista Bosco Salesianos. El choque tendrá lugar a las 19 horas en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.
