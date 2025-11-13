Jesús Gutiérrez se marcha de Perfumerías Avenida y afronta una aventura en Mongolia

Perfumerías Avenida tendrá que buscar entrenador para su equipo masculino de Tercera FEB. Según puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM, Jesús Gutiérrez se ha marchado del club y afronta una aventura en Mongolia.

El ya ex entrenador del conjunto azulón de Tercera FEB se despidió de sus jugadores y deja al equipo en tercer lugar del grupo, con una marca de cuatro victorias y dos derrotas.

Para este sábado, Perfumerías Avenida recibe al colista Bosco Salesianos. El choque tendrá lugar a las 19 horas en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.