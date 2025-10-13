Jesús Prieto y Verónica Sánchez, los más rápidos en la tercera edición de la 'Carrera Solidaria Guardia Civil de Salamanca'

La Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, organiza con éxito y gran acogida –con el Capitán Juan Ramón a la cabeza una edición más-, la Carrera Solidaria Guardia Civil Salamanca 2025, el lunes 13 de Octubre.

A las 10:30 horas, desde el interior de la Comandancia de la Guardia Civil en Salamanca, se dio el pistoletazo de salida a todos los participantes de la carrera competitiva, para completar un recorrido de 10,482km. A los 5 minutos, el turno fue para los participantes de la Marcha andarina, que hicieron una distancia de 5km.

Los más rápidos de la carrera fueron Jesús Prieto De La Iglesia (Independiente) con un tiempo de 35:43 y Verónica Sánchez Romero (Vino de Toro Caja Rural) con un tiempo de 40:29, en 2ª posición quedaron Alejandro Diego Montero (Escuela Triatlón Salmantina) con 36:34 y Marina Sillero Mesonero (Ianuarius) con 42:42 y en tercer lugar, Daniel Herrero Cabero (C.A. Policia Local de Salamanca) con 37:22 y María Gómez Hernández (At Macotera Jamón Prim) con 44:39.

Se premió también, a los 3 primeros de cada categoría, tanto en masculino como en femenino, además de a los 3 primeros Guardia Civiles. Todos los participantes obtuvieron la gran bolsa del corredor, con camiseta conmemorativa incluida, además de varios obsequios, y el organizador además puso a disposición de todos los participantes varios avituallamientos.