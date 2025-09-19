Joan Cadena, primer líder de la Vuelta a Salamanca 2025

Joan Cadena se impone en Babilafuente y estrena el liderato de la Vuelta a Salamanca

La Vuelta a Salamanca arrancó con una etapa rápida y exigente, donde el viento fue protagonista y rompió pronto el pelotón. Los 146 kilómetros entre Cantalpino y Babilafuente se disputaron a un ritmo muy alto, lo que dejó un inicio selectivo pese a la ausencia de grandes dificultades montañosas.

Los primeros en probar fortuna fueron Nicolás Guzmán (Hostal Latorre) y Diego Lei (Avimosa Chozas), a los que se unieron más tarde José Autrán (Froiz), Joan Martí Bennassar (High Level Gsport), Jordi Artigues (Cortizo) y Eder Izcara (Perseus Zabalgarbi). Sin embargo, la reacción del grupo principal neutralizó el movimiento y dejó en cabeza un pelotón reducido de apenas 40 corredores.

El corte decisivo llegó en los alrededores del primer paso por meta, con 14 ciclistas que se destacaron y comenzaron a abrir hueco. Entre ellos figuraban nombres como Bernardo Cambareri, Andrés Mancipe, Miguel Moya, Pablo Lospitao o Maksym Bilyi, además del que acabaría siendo el gran protagonista del día: Joan Cadena.

En los kilómetros finales, los pasos de montaña fueron seleccionando aún más la cabeza, hasta que un grupo de diez corredores llegó a la línea de meta. Allí, Cadena impuso su fuerza y velocidad para levantar los brazos y enfundarse el maillot amarillo, además de los jerseys de la regularidad y mejor sub-23.

La clasificación de la montaña quedó en manos de José Autrán, mientras que Cambareri dominó las metas volantes y Ekai Morrás los esprints especiales. El mejor equipo fue el High Level Gsport. La ronda continuará mañana con su etapa reina, entre La Alberca y Ledrada, con 126 kilómetros repletos de terreno quebrado que pondrán a prueba a los aspirantes a la general.