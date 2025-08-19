Joaquín Cidoncha, nuevo director técnico del Judo Club Salamanca

El Judo Club Salamanca arranca su actividad el 1 de septiembre. Y lo hará con Joaquín Cidoncha como nuevo director técnico de la entidad. El maestro-entrenador nacional y múltiple medallista en Campeonatos de España durante su etapa como competidor, toma las riendas formativas del equipo charro.

“Quiero compartir con las nuevas generaciones toda la pasión y respeto que siento por este deporte lleno de valores. A través de un trabajo individualizado con cada alumno, buscaré que disfruten del proceso de aprendizaje, crezcan como judokas y como personas. Y, en el caso de quienes persigan metas deportivas, mi compromiso es acompañarlos para que tengan las mejores oportunidades de alcanzarlas con éxito”, explica el propio Joaquín Cidoncha.

El Judo Club Salamanca se presenta como un espacio tanto de iniciación como de perfeccionamiento técnico, orientado a quienes deseen descubrir el judo desde cero o continuar avanzando en su práctica. En esta primera temporada, las clases estarán dirigidas a alumnos a partir de los 11 años. Las personas interesadas en inscribirse o solicitar más información pueden contactar a través del teléfono 636 595 677 o en el correo electrónico judoclubsalamanca@gmail.com.