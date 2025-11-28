Jorge García: "Nos adaptaremos a cómo esté el césped"

Jorge García mostraba su alegría por poder contar con toda la plantilla para medirse al Burgos Promesas y restaba importancia al maltrecho césped del estadio Helmántico.

Semana con positividad. “Ha sido una gran alegría el hecho de poder contar con todos los jugadores de la plantilla en la sesión de ayer. Es una grata alegría que Davo esté casi al 100% con nosotros. Y también la victoria en Luanco ayuda a trabajar mejor y con sintonía”.

Más difícil elegir el once titular. “Para nosotros, el hecho de tomar esa decisión es complicada, pero ojalá sea así hasta final de temporada”.

¿Qué significaría para el equipo entrar en la zona de playoff? “Al final creo que la plantilla está centrada en el trabajo diario. Reforzaría el trabajo del día a día estar en puesto de playoff. Pero centrarnos en ese objetivo sería un mensaje erróneo”.

¿Qué puntos fuertes tiene el Burgos Promesas? “Tienen siete empates. Es un equipo que es peligroso por el hambre que tiene y la energía de ser un filial. Vamos a tener que estar concentrados y vivir el partido como en Luanco. Tenemos que tener un ritmo de balón alto y con pocas pérdidas”.

¿Preocupa el estado del césped del estadio Helmántico? “Ni nos preocupa ni es grato. El otro día Luanco no estaba en buenas condiciones para lo que queríamos, nos adaptamos y ganamos. Nos adaptaremos a cómo esté el césped”.