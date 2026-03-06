Jorge García: “Tenemos que aumentar el nivel y hacer muchas cosas bien”

Jorge García quiere que el Salamanca CF UDS deje atrás la dura derrota ante el filial del Oviedo y pide el 100% ante el colista Sámano. Los charros reciben al equipo cántabro el domingo a las 17 horas en el estadio Helmántico.

Cambiar el aspecto mental. “El viaje y el lunes son momentos duros que hay que pasar y el miércoles volver a la dinámica del buen trabajo que estamos haciendo y entrenar con alegría”.

Ganar y convencer. “Todo entrenador busca que la idea se plasme al cien por cien en el campo y que encima se gane”.

Puntos fuertes del Sámano. “Es un equipo que, en cuanto a clasificación, vienen en mala dinámica y son últimos. Van a venir motivados por el escenario y por no tener nada que perder. Se junta en un bloque muy bajo, con línea de cinco, y aprovecha sus dos o tres ocasiones”.

Fallos de concentración. “Unas pocas desconexiones nos llevaron al 5-0 al descanso y no se puede volver a repetir”.

Sin confianzas ante el colista. “Es once contra once y cualquiera de los dos puede ganar. Tenemos que aumentar el nivel y hacer muchas cosas bien. Ellos vendrán a divertirse y un equipo que juega sin presión es peligroso”.