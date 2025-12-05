Jorge García avisa del potencial del Rayo Cantabria: “Los jugadores de arriba tienen mucha calidad”

El Salamanca CF UDS jugará el domingo ante el filial del Racing. Y el técnico Jorge García avisa sobre los jugadores de ataque del equipo cántabro.

Próximo partido. “El Rayo es un filial muy propositivo que trata de crear jugadas desde atrás, incluso desde el portero, y tenemos que estar muy convencidos del plan defensivo que vamos a llevar para que no les lleguen balones a sus jugadores de arriba. Intentaremos llevar el control del partido a través del balón”.

Diego Fuentes e Izan, en Copa con el primer equipo del Racing. “Los filiales están para nutrir a sus primeros equipos y en los jugadores de arriba tienen mucha calidad, son futbolistas determinantes”.

Bajas ante el Rayo Cantabria. “Davo tuvo pruebas y estamos a la expectativa de los resultados y con ganas de saberlo. Dani queda descartado por prevención y por ver cómo está él, que también venía de otra lesión”.

Mes de diciembre. “Son fechas para apretar y dar el máximo. Da igual el rival que venga, porque cualquier equipo te pone en aprietos. Vamos a tener que vivir el partido al 100%”.