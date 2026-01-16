Jorge García: “La clasificación no muestra todo lo bueno que hace el Valladolid Promesas”

Jorge García dejó abierta el sustituto de José Lara ante el Valladolid Promesas y dejó claro que el filial blanquivioleta tiene muchos más recursos de los mostrados hasta ahora.

Un punto de seis posibles. “El equipo no venía de no perder durante seis o siete jornadas y el Salamanca está siempre obligado a ganar. La plantilla está confiada y con ganas de ganar”.

El Valladolid Promesas, un equipo con calidad individual. “Para mí, personalmente, es muy buen equipo. La clasificación no muestra los patrones de juego que tiene ni la calidad que tienen sus jugadores. La clasificación no muestra todo lo bueno que hace el Valladolid Promesas”.

La aclimatación de los nuevos fichajes. “Los chicos están muy enfocados en el trabajo del día a día. Cuando hemos pensado en los siguientes diez días, nos ha ido mal. Las dos nuevas llegadas se han adaptado bien al grupo”.

La baja de José Lara. “La baja de Lara es dura porque nos suma a nivel liderazgo y dentro del campo. Los que no vienen jugando están preparados y el cuerpo técnico está preparado para un nuevo esquema o para un hombre por hombre”.