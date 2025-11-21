Jorge García: "Desde dentro del club no me transmiten nada negativo"

Jorge García tiene claro el plan de partido ante el Marino de Luanco y sabe que variará respecto al de otros partidos. El entrenador del Salamanca CF UDS quiere que su equipo se levante del golpe ante el Real Ávila y no ha oído runrún sobre su situación.

¿Cómo afectó el golpe de la derrota ante el Real Ávila? “Fue un golpe duro porque creo que hasta la expulsión, hicimos muchas cosas bien. Pero las que no hicimos bien, nos penalizaron muchísimos”.

La expulsión de Servetti. “Tanto él como todos los jugadores y miembros del staff sabemos que es innecesario, también él sabe que no puede volver a ocurrir. No hay que echar más leña al fuego”.

La fiabilidad defensiva del Marino de Luanco. “Ya no solo el Marino, que encaja muy poquito, pero creo que tenemos que empezar a crecer desde el ámbito de no cometer errores. En casi todos los partidos, quitando Valladolid, hemos metido gol”.

El plan de partido. “El plan es que es un escenario diferente a lo que veníamos teniendo. Es un campo totalmente diferente, con dimensiones diferentes. Nos va a tocar adaptarnos. Es un equipo fuerte y bueno en balón parado. Ser duros en duelos”.

¿Se ve cuestionado? “Desde dentro del club no me transmiten nada negativo. Todo lo que transmiten es que se trabaja en la línea que se quiere”.