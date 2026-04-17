Jorge García confirma el pasillo al Deportivo Fabril: “Es merecido al trabajo que han hecho durante todo el año”

Jorge García dejaba clara la importancia de la victoria en Segovia el domingo pasado y también ponía en valor el gran nivel del Deportivo Fabril, al que le harán el pasillo y descartaba que llegase relajado al Helmántico.

Recuerdo a María Caamaño. “En primer lugar, me gustaría mandar un abrazo a toda la familia de María de parte de todo el cuerpo técnico en estos momentos duros”.

El triunfo ante la Segoviana, clave. “La victoria del otro día cambia la dinámica en la que veníamos y ahora el siguiente paso es acabar la semana, que es una de las mejores semanas a nivel aptitudinal y de entrenamiento, y superar el nivel de idea que tuvimos el otro día”.

¿Qué Deportivo Fabril esperan? “No lo sé. Creo que muchos equipos cuando consiguen el objetivo se dejan llevar, pero este no va a ser el caso. Son chicos jóvenes que el año que viene quieren seguir donde están y tienen la ilusión de llegar al fútbol profesional. Creo que vendrá un Fabril muy competitivo”.

Jugadores tocados y futbolistas del filial. “Sabemos que el filial tiene partidos importantes y se está jugando mucho. Intentaremos buscar un equilibrio para no perjudicarles a ellos ni a nosotros y recuperar a alguno de los tocados”.

Pasillo al campeón. “Sí. Es merecido al trabajo que han hecho durante todo el año y es de reconocer”.