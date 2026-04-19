Jorge García: "Ya lo dije días atrás, que este equipo se va a meter en playoff"

Jorge García se mostraba dolido por la derrota ante el Deportivo Fabril y también estaba convencido de que su equipo se metería en el playoff de ascenso a Primera RFEF.

Valoración. “No ha sido sorpresa para nadie pensar que iban a venir a darse un paseo y lo hemos avisado toda la semana, que iban a venir a ganar. Y se ha mostrado. La primera parte nuestra no es buena a nivel defensivo porque nos hemos hundido mucho y hemos dudado en los saltos. Nos han perdonado algunos goles. En la segunda parte hemos tenido 20-25 minutos muy buenos y nos han sacado dos goles bajo palos. Era la chispita que nos faltaba para creérnoslo”.

Diferencia entre primera parte y segunda parte. “También el rival puede hacer muchas cosas bien. Nos miraremos el ombligo. Nos quedan seis puntos y tenemos que sacar los seis”.

Estado anímico. “Al que no le duela esto, no está en el lugar adecuado. Te tiene que doler y más a falta de tres jornadas”.

Mensaje a la afición. “Hemos igualado durante muchos tramos al transatlántico de la categoría. Ya lo dije días atrás, que este equipo se va a meter en playoff”.