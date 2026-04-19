Jorge García: "Ya lo dije días atrás, que este equipo se va a meter en playoff"
El entrenador del Salamanca CF UDS mantenía la ilusión por acabar entre los cinco primeros de la clasificación
Jorge García se mostraba dolido por la derrota ante el Deportivo Fabril y también estaba convencido de que su equipo se metería en el playoff de ascenso a Primera RFEF.
Valoración. “No ha sido sorpresa para nadie pensar que iban a venir a darse un paseo y lo hemos avisado toda la semana, que iban a venir a ganar. Y se ha mostrado. La primera parte nuestra no es buena a nivel defensivo porque nos hemos hundido mucho y hemos dudado en los saltos. Nos han perdonado algunos goles. En la segunda parte hemos tenido 20-25 minutos muy buenos y nos han sacado dos goles bajo palos. Era la chispita que nos faltaba para creérnoslo”.
Diferencia entre primera parte y segunda parte. “También el rival puede hacer muchas cosas bien. Nos miraremos el ombligo. Nos quedan seis puntos y tenemos que sacar los seis”.
Estado anímico. “Al que no le duela esto, no está en el lugar adecuado. Te tiene que doler y más a falta de tres jornadas”.
Mensaje a la afición. “Hemos igualado durante muchos tramos al transatlántico de la categoría. Ya lo dije días atrás, que este equipo se va a meter en playoff”.
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