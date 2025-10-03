Jorge García y la doble punta del Salamanca CF UDS: “Nos va a dar más alegrías que tristezas”

El Salamanca CF UDS afronta este domingo la sexta jornada de la Segunda RFEF. Los charros visitan a la UD Sámano con las bajas de Dani Hernández, Lara y Davo, a la vez que está la duda de Leo Mendes.

Deben mejorar el ritmo respecto al duelo ante la UD Ourense. “El partido en el ritmo con balón no estuvimos nada bien. Tenemos que controlar los partidos con más posesiones largas y el otro día no lo tuvimos”.

Leo Mendes. “Está un poco resentido. Vamos a probar durante la sesión de hoy como se encuentra. Quiere estar disponible para lo que pueda pasar. Es una rodilla, que no es nada fácil, pero que quiera estar disponible, habla muy bien de él”.

Bajas. “Davo sigue con el mismo tema personal y Dani y Lara están en la última fase de recuperación”.

Doble punta. “Tener dos puntas como Javi Delgado y Servetti nos va a dar más alegrías que tristezas. Ocupan bien área, son rematadores, se asocian… nos van a dar muchas cosas buenas”.

UD Sámano. “Yo no creo que seamos tan superiores, estamos en la misma categoría. La clasificación no te dice nada en la jornada 5. Cada rival te va a complicar”.

Los minutos muy aprovechados por Tomi Lupidio. “Cada uno tiene que sumar desde el rol que le toca cada día. Lo estamos inculcando en ellos. Tomi sabe que no puede relajar un día, porque también viene en su ADN en el apretar y trabajar el día a día al 100%. Muy contentos por él. Es una apuesta de club y de cuerpo técnico”.

Situación del Helmántico. “Ojalá pueda estar el Helmántico porque beneficia al equipo. Pero si no está, competiremos en Las Pistas”.