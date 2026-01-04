Jorge García: "Nos vamos dolidos porque hemos perdido dos puntos"

Jorge García se lamentaba del empate ante el Langreo y consideraba que su equipo mereció mucho más por ocasiones y fútbol.

Valoración. “Nos vamos dolidos porque hemos perdido dos puntos. No sé si tenemos que dar gracias nos por no perder en la última acción. Menos quince minutos de la segunda parte, hemos tenido el dominio absoluto del balón y hemos controlado todas las fases, menos el momento en el que encajamos”.

¿Tenía la sensación de que “el que perdona, lo paga”? “No nos hemos ido con esa sensación porque teníamos todo bajo control. Cuando ellos tenían balón, podíamos empujar hacia arriba. Teníamos la sensación que en los primeros quince, íbamos a tener dos ocasiones”.

Demasiada precipitación en el tramo final. “Comparto tu idea. Nos hemos precipitado y hemos empezado a tener pérdidas, hemos perdido el eje del centro del campo y no nos viene bien. No somos un equipo que nos gusten los golpes”.

Tomi Lupidio. “No nos sorprende porque lo vemos todos los días. Le faltaba un punto de competitividad en los choques. Una pena porque se ha podido ir con dos o tres goles”.