Jorge García: “Nos enfrentamos a un equipo muy rocoso y sólido en esfuerzos defensivos”

Jorge García dejó claro el plan de partido ante el Marino de Luanco y sabe dónde le puede hacer daño el equipo asturiano. Además, está a la espera de conocer cómo se encuentra Leo Mendes.

Enlazar dos victorias seguidas. “Es el principal objetivo, junto a mejorar sensaciones. El otro día no fue nuestro mejor partido y no estuvimos bien. A nivel mental se trabaja mejor, pero sería engañarnos a nosotros mismos no ver todo lo que hicimos mal”.

¿Cuál es la clave del partido? “Creo que nos enfrentamos a un equipo muy rocoso y sólido en esfuerzos defensivos. Nos esperamos un bloque bajo en muchos momentos de partido. No podemos conceder transiciones ni balón parado. Hay que ensanchar las líneas”.

Bajas. “En principio estamos todos disponibles. Leo estaba entrenando a parte y hoy volverá con el grupo”.