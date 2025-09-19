Jorge García: “Somos dos equipos que nos gusta la fase ofensiva”

Jorge García mostraba la ilusión por ganar en Abegondo al Deportivo Fabril y romper la imbatilidad del conjunto gallego. El técnico del Salamanca CF UDS no podrá contar con Dani Hernández, Hugo Marcos ni Davo.

Semana de trabajo. “Ha sido una semana atípica en cuanto a cargas y el partido amistoso con el Real Valladolid. Nos vino bien a nivel competitivo y dar minutos a los que estaban participando menos. Veo al grupo preparado”.

Dani Hernández. “Está en un momento comprometido y difícil para él. Estamos tratando de llevarlo de la mejor manera posible. Tiene molestias. Es un poco de todo, el año pasado le está pasando factura y sabemos que es una pieza fundamental en nuestro equipo. Davo y Hugo Marcos son baja”.

Hay que salvar cuándo golpear y cuándo sufrir. “Somos dos equipos que nos gusta la fase ofensiva y proponemos desde el balón. Va a ser un partido bonito de ver. El plan de partido es bueno y hay que llevarlo a cabo”.

Deportivo Fabril. “Es uno de los equipos mejores de la liga y repite el cuerpo técnico. Ojalá su portería a cero desaparezca el domingo. Vienen en buena dinámica del año pasado”.

¿Va a jugar con cinco centrales? “Nunca deja de ser una opción. Veníamos utilizando como recurso y el otro día nos salió bien y ceñirnos desde el minuto 1”.

El próximo partido, ¿en el Helmántico? “NO he tenido valoración del club hasta ahora y me mantengo al margen porque este partido es muy importante. No he preguntado, sé que está fijado en el Helmántico”.