Jorge García: “Nos esperamos un rival con mucho juego directo, mucho duelo y mucha acción”

Jorge García se mostraba contento por la segunda parte de su equipo ante el Valladolid Promesas y pone el foco ante el Atlético Astorga. Además, está pendiente de la nieve para acabar de cerrar el plan de partido.

Mejoría tras la victoria ante el Valladolid Promesas. “El equipo llega contento y con una buena semana de trabajo. Sí que el resultado nos da un poco más de confianza y necesitábamos ganar holgadamente. Tenemos cosas a mejorar de la primera parte”.

Puntos fuertes del Atlético Astorga. “Esperamos un partido muy complicado, creo que da desde hoy nieve. Nos esperamos un rival con mucho juego directo, mucho duelo y mucha acción. Han sacado muchos puntos con los equipos de arriba”.

¿Cómo afecta la nieve en un partido? “Cuando lleguemos allí y veamos el estado del terreno de juego, te podré decir. Son cosas que no dependen de nosotros y tenemos que adaptarnos. Durante la semana trabajas muchas cosas, cómo quieres plasmar el partido, pero luego hay que adaptar del rival, del terreno de juego, de la climatología…”.

¿Da por cerrado el mercado de fichajes? “Estoy centrado en Astorga”.