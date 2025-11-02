Jorge García: “Felicidad de volver a casa con tres puntos”

Jorge García se marchaba muy contento por la victoria y el juego ante el Coruxo y también por el impacto de sus cambios en la segunda mitad.

Valoración del partido. “Ha sido un partido largo que hemos tenido que madurar contra un equipo que estaba muy bien organizado defensivamente. Nos ha costado doblegar ese bloque y estoy muy contento por los chicos porque han hecho una semana de entrenamientos muy buena. Y felicidad de volver a casa con tres puntos”.

Los cambios, claves. “Nos estaba faltando una figura entre líneas, a la espalda de sus mediocentros, para poder acelerar las acciones. Otra vez que los chicos de banquillo nos vuelven a dar aire fresco”.

Jon Villanueva, titular. “Es el capitán de este barco. Creo que otra portería más a cero del equipo y otra más de Jon Villanueva. Tanto Leo como Jon entrenan todos los días como si fuera el último. Ha leído Jon todas las situaciones de juego del Coruxo”.