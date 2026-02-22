Jorge García: "Hemos dominado el balón, pero no hemos dominado el partido"

El entrenador del Salamanca CF UDS, Jorge García, quería poner en valor el punto conseguido ante el Marino de Luanco y reconocía que no dominaron el partido.

Valoración. “Ha sido un partido muy complicado de jugar. Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, un rival que iba a estar muy junto y muy bajo. Teníamos que evitar pérdidas innecesarias. Nos ha faltado paciencia y acelerar cuando tocaba acelerar. Las constantes pérdidas en último tramo del partido nos han podido costar los tres puntos. Hemos dominado el balón, pero no hemos dominado el partido”.

¿El punto es bueno? “Hay que valorar todo. Venía el equipo que menos goles ha encajado como visitante, que venía un equipo que sabe estar en bloque bajo sin estar colorado. El equipo rival también te estudia y también te ve. Hoy era un partido para haber dado un poco más”.

Jon Villanueva, MVP del partido. “Supongo que sí. Ha parado dos ocasiones muy claras. Y si no las hubiera parado, seguramente hubiéramos perdido”.