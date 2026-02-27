Jorge García: “Cuando hemos empezado a mirar un poco más al futuro, nos la hemos pegado”

Jorge García espera un partido atractivo y abierto entre el Oviedo Vetusta y el Salamanca CF UDS. El entrenador del equipo charro reconoce que están pendientes de las pruebas a Miguel Serrano.

Sprint final, con el foco puesto en el partido inmediato. “Es la realidad. Cuando hemos empezado a mirar un poco más al futuro, a final de liga, nos la hemos pegado. Lo suyo es mirar a Oviedo, plantear un buen partido y tener en claro que hay que hacer las cosas muy parecidas a lo que hicimos aquí contra ello”.

Puntos fuertes del Oviedo Vetusta. “Habla muy bien de ese equipo que han tenido una grandísima baja, la de Joaquín Delgado, y no la están notando. La idea de juego es inamovible, es un equipo muy poderoso en el juego posicional. Somos dos equipos con una propuesta atractiva y ofensiva. El que cometa menos errores podrá llevarse la victoria”.

La lesión de Miguel Serrano. “No sé si se quedó en un susto o no. Estamos pendientes de pruebas. El chico quería entrenar ahora mismo”.