Jorge García: "La idea es ganar, eso es lo que representa el escudo del Salamanca"

El entrenador del Salamanca CF UDS, Jorge García, afronta su primer derbi desde el banquillo. El técnico charro reconoce la importancia del duelo, aunque se centra en seguir en la construcción de su equipo.

¿Cómo llega al derbi? “La preferencia sigue siendo la misma, que es seguir encontrando la idea que queremos. Claro que la idea es ganar, eso es lo que representa el escudo del Salamanca, pero no hay que perder el foco”.

Sensaciones. “He podido vivir algo como técnico, pero nada comparable a lo que se puede vivir mañana. Hay que afrontar la normalidad de un partido que dura 90 minutos, con un rival que nos va a poner las cosas difíciles”

Sobre el ambiente. “Es algo que nos vamos a encontrar en el día a día, hay que ir a campos donde va a ser difícil competir”.