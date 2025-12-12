Jorge García: "Estamos intentando ser cautos para que no se contagien más jugadores"

El entrenador del Salamanca CF UDS, Jorge García, estaba pendiente de la gripe que afecta a varios de sus jugadores para decidir el once titular ante el Oviedo Vetusta.

Varios jugadores con gripe. “Estamos intentando ser cautos para que no se contagien más jugadores. E intentar que lleguen en las mejores condiciones al encuentro. Estamos aquí para adaptarnos a lo que surja. Tenemos píldoras de lo que nos podemos encontrar el domingo”.

Puntos fuertes del Oviedo Vetusta. “Es un filial muy atrevido con balón, que no les quema y van a intentar ser propositivos con fases con balón muy largas y duraderas. Acumulan mucha gente por dentro y tenemos que estar muy atentos para que sus jugadores no puedan recibir”.

Pendiente de la meteorología para decidir el once titular. “Todo lo que estás comentando con opciones que barajamos, también con el tema de las lesiones. Durante el entrenamiento de hoy y mañana decidiremos qué plan de partido ir para buscar los tres puntos”.

Estado del Helmántico. “El césped está correcto en cuanto a desniveles. Lo único es el color”.