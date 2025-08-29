Jorge García: “Se están intentando hacer las cosas bien sin dar pasos en falso”

Jorge García valoró la pretemporada del Salamanca CF UDS. El equipo charro afronta su último encuentro de preparación este sábado antes de poner el foco en el arranque de la temporada en Segunda RFEF.

Y lo hizo con la llegada del delantero Javier Delgado. “Es una alegría para todos tenerlo con nosotros y se ha dado la situación de que llegase un delantero así a final de mercado. Es complementario a Servetti y nos dará voracidad”, aseguró Jorge García.

Además, el técnico también dejó abierta la puerta sobre quién será el cancerbero titular. Y no se moja entre Jon Villanueva y Leo Mendes. “Va a ser una decisión muy complicada y son dos porteros magníficos. Bendita decisión, eso sí. Es una de las mejores porterías de la Liga y estoy contento por ello. Nos ayudan mucho”, continuó.

Por último, fue preguntado por la situación de la campaña de abonados. A 28 de agosto, el club todavía no ha sacado a la luz la campaña y el entrenador trató de restarle importancia. “Va a ser un año bonito e ilusionante. Se están intentando hacer las cosas bien sin dar pasos en falso y vamos lento, pero bien. La afición es un factor importante en el Salamanca y de lo más importantes", concluye el entrenador salmantino.