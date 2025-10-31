Jorge García, sobre dónde se jugará el Salamanca CF UDS - Coruxo: "No sé si cabreo o enfado, es la realidad y lo que tenga que venir, vendrá"

Jorge García no quería hablar sobre dónde se jugará el Salamanca CF UDS - Coruxo. El entrenador del equipo charro trató de esquivar todas las preguntas de la prensa y calificó el tema como 'estrella'.

¿Dónde se jugará el partido? “No voy a hablar nada del Helmántico. Prefiero hablar de lo deportivo, que meterme en la parcela que no me toca. Es un tema muy repetitivo, es el tema de moda y no me incumbe a mí”.

¿Nadie ha pedido explicación de dónde se juega? “Sí. Pero no soy yo el que tiene que dar explicaciones. No sé si cabreo o enfado, es la realidad y lo que tenga que venir, vendrá. Si es el estadio, bienvenido; si son Las Pistas, también”.

Dos derrotas consecutivas. “Con muchas ganas de intentar revertir la situación. Vamos a detalles pequeños que nos están haciendo perder puntos”.

Coruxo, equipo con un once reconocible. “Hacen pocos cambios en sus onces iniciales y tienen gente de bastante peso. Su idea es reconocible. Tenemos que tener una fase defensiva en la que nos hagan peligro y evitar el balón parado”.

¿Cómo está Dani Hernández? “Dani está en perfectas condiciones. Se sale del entrenamiento por decisión del cuerpo técnico”.