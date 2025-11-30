Jorge García lamenta la lesión de Davo: “Tiene malas sensaciones”

Jorge García reconocía la superioridad de su equipo ante el Burgos Promesas y se alegraba de cómo sus jugadores manejaron el duelo. Eso sí, se lamentaba de las lesiones de Dani Hernández y de Davo.

Valoración. “Se ha visto un equipo que ha controlado el partido según el plan establecido. Hemos arrancado bien y ellos han tenido dos transiciones y a partir de ahí hemos manejado el balón. El gol de Javi nos facilita lo que viene. La segunda parte necesitábamos descansar con balón cuando pudiéramos y manejar la transición. Hemos tenido tres o cuatro oportunidades muy claras”.

Le hubiese gustado cerrar ante el partido. “El 2-0 es un resultado engañoso porque encajas y te empiezan a entrar dudas. Con el 2-1 hemos estado cómodos y hemos vivido cómodos en el bloque medio”.

Las lesiones de Davo y Dani Hernández. “Dos situaciones que ves la parte fea del fútbol. Lo de Dani esperemos que quede en contractura o elongación. Lo de Davo estamos pendientes a las pruebas… dedicarle unas palabras que nos tiene a todos y mandarle mucha fuerza. Nos ha dicho que ha sido un mal apoyo y tiene malas sensaciones”.