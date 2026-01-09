Jorge García manda un mensaje a Tomi Lupidio: "Gracias por todo lo que nos ha aportado y por creer y apostar por el cuerpo técnico"

Jorge García ya encara la segunda vuelta del Salamanca CF UDS. Y lo hace con los nuevos fichajes de Miguel Serrano y Álex Gonpi. El entrenador pone el foco en la UD Ourense y reconoce que se adaptarán al terreno de juego de O Couto.

Terreno de juego de O Couto. “Tenemos la mirada fija en intentar llegar a O Couto y sacar los tres puntos. No venimos de ganar en casa y eso es algo importante para nosotros porque queríamos sacar los tres puntos. El estado del campo no lo vamos a poner como excusa, porque hemos competido bien en campos que no estaba tan bien. Adaptaremos todo lo posible para intentar sacar los tres puntos”.

Nuevos fichajes. “Creo que son dos jugadores que vienen a aportarnos cosas diferentes. Miguel tiene mucho esfuerzo en lo ofensivo y defensivo y Gonpi es un extremo muy encarador y con muy buen trato de balón con buen desborde”.

¿En qué ha cambiado el Ourense respecto a la primera vuelta? “Es un equipo que se equivoca poco y concede poco. También concede poco. Tiene los partidos muy apretados y compiten muy bien. Tienen gente por fuera rápida y vertical y luego Parrilla y Champi con buen trato de balón y no les quema”.

La marcha de Tomi Lupidio. “Creo uqe Tomi es un jugador fantástico y con unas cualidades y potencial increíble con el balón en el pie. Es diferente. Desde aquí darle las gracias por todo lo que nos ha aportado y por creer y apostar por el cuerpo técnico. Son decisiones tomadas por el club e informadas al cuerpo técnico”.

Dos bajas. “Todos disponible menos Marotías que tiene la quinta tarjeta y está sancionado. Mancebo está lesionado”.