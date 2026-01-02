Jorge García y el mercado de fichajes: "Hay 22 jugadores que están ahí y se merecen respeto"

El entrenador del Salamanca CF UDS, Jorge García, pone el foco en lo deportivo y no quiere ni oír hablar de fichajes del mercado de invierno antes del partido ante el Langreo.

¿Cómo llega el equipo tras el parón? “Llegan muy bien. Las vacaciones han sido merecidas y han servido para recargar pilar. Hay muy buen ambiente y hay predisposición al trabajo”.

¿Dónde están las claves del partido? “Creemos que Langreo no está en el puesto que merece por nivel de juego, por jugadores y propuesta y creemos que merece estar más arriba. Va a ser un partido muy complicado. Tenemos que volver a activar pilas y volver a hacer lo que estábamos haciendo antes de Navidades”.

¿Qué puntos fuertes tiene el Langreo? “Quiere el balón, extremos verticales y jugadores con Calidad en la mediapunta y en la punta del ataque. Hay que tener gran parte del tiempo el balón en nuestro poder y que no lo tengan ellos”.

¿Qué le pide a los Reyes en forma de fichajes? “No le he pedido nada. Hay 22 jugadores que están ahí y se merecen respeto”.

Lesión de Mancebo. “Ha sido y es un jugador muy importante para nosotros. Ha sido titular durante gran parte de la primera vuelta y nos da algo diferente entre líneas. Hay jugadores que nos van a dar cosas distintas”.

Final de la primera vuelta con 31 puntos. “Fantástico. Acabar con 31 puntos es lo que buscábamos desde que dejamos al equipo en Villaviciosa”.