Jorge García, molesto con la prensa: “Aquí siempre se realza lo negativo”

Jorge García mostró su versión más molesta con los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al choque ante el Real Ávila. El entrenador del Salamanca CF UDS habló de ruido externo o de alzar siempre lo negativo.

Dos partidos sin ganar. “Para eso trabajamos durante toda la semana, para competir lo mejor posible y llevarnos los tres puntos. Aquí siempre se realza lo negativo. Creo que el equipo estuvo fiel a la idea, jugando media hora con un jugador menos, y eso es digno de alabar”.

Terreno de juego. “Se valoran todos los escenarios, pero no buscamos excusas en el terreno de juego, en el clima… va a ganar el que mejor se adapte”.

¿Cómo le puede afectar a un equipo perder 7-2? “Ojalá nunca me pase. Nos vamos a encontrar a un Ávila con ganas de hacer olvidar lo del fin de semana pasado. El resultado no reflejó su partido, que fueron muy serios durante sesenta minutos”.

Bajas para el partido. “La única la sanción de Souley. Los demás están disponibles”.

En las salidas no se ha ganado a ningún equipo de arriba. “Está por debajo, más posibilidades de ganar tenemos entonces”.

Respaldo del club a su figura. “No ha existido ninguna duda por parte del club. El respaldo viene desde el 21 de julio y con el trabajo que hacen los chicos. Todo es ruido externo”.