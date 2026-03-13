Jorge García: "Los nervios, para otros"

El entrenador del Salamanca CF UDS, Jorge García, explicaba la importancia de conseguir dos triunfos seguidos y ponía los cinco sentidos en el envite del domingo ante la Sarriana. "Lo importante es el próximo día, el próximo partido, conseguir dos victorias seguidas. Los nervios, para otros. Tenemos muy claro el trabajo que tenemos que hacer el domingo, jugamos en un campo en el que muchos equipos de la parte de arriba han perdido puntos, es un campo muy complicado al que no estamos en acostumbrados y donde tengamos que hacer cosas que, quizá, en otro tipo de escenarios no se den".

En el último encuentro, el Salamanca CF UDS jugó con doble punta ante el Sámano y el propio Jorge García dejaba claro que lo importante es el estilo y no el dibujo: "El otro día jugamos con dos puntas, el uno para uno por fuera, que seguía. ¿Qué es simplificar? Acostumbrados, la idea la tendremos que adaptar, con dos puntos, con uno o con cuatro. Habrá momento de arriesgar bolas dentro".

Respecto al rival, Jorge García explicaba los puntos fuertes de la Sarriana. "Al final, es un conjunto con una idea muy clara la idea de juego, que intenta salir desde atrás, que arriesga en el primer tercio para tratar de salir a campo abierto, que tiene jugadores en la parte de arriba con buena llegada al área, que generan muchas ocasiones aunque luego, es verdad, no materializa", concluye.