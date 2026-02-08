Jorge García: "A nivel general, hemos sido superiores"
El entrenador del Salamanca CF UDS considera que merecieron mejor premio ante el Numancia
El entrenador del Salamanca CF UDS, Jorge García, consideraba que merecieron más en el Helmántico ante el Numancia y explica que estuvieron mejor con diez que con once.
Valoración. “Volvemos a comenzar el partido con una manera un poco rara con ese gol en contra, que nos pone un poco nervioso. Nos vamos acomodando poco a poco y el gol de Javi nos dio más tranquilidad. Teníamos que haber tenido más valentía con balón. A nivel general, hemos sido superiores”.
¿El punto es bueno? “Hay que ser realistas y según se pone el partido, el punto es bueno si se gana el próximo fin de semana. Con los cambios desde el banquillo, hemos ido a por más. Estábamos viendo que el Numancia circulaba, pero no generaba peligro y decidimos ser valientes con Servetti poque hace muchos esfuerzos. Hemos tenido su ocasión”.
Cree que merecieron ganar. “A puntos o golpes, hemos sido superiores. Se nos pone en contra con la expulsión y el equipo tiene las ideas muy claras y vive en campo rival. Con diez hemos tenido la valentía que nos hemos tenido con once”.
