Jorge García: "A nivel general, hemos sido superiores"

El entrenador del Salamanca CF UDS, Jorge García, consideraba que merecieron más en el Helmántico ante el Numancia y explica que estuvieron mejor con diez que con once.

Valoración. “Volvemos a comenzar el partido con una manera un poco rara con ese gol en contra, que nos pone un poco nervioso. Nos vamos acomodando poco a poco y el gol de Javi nos dio más tranquilidad. Teníamos que haber tenido más valentía con balón. A nivel general, hemos sido superiores”.

¿El punto es bueno? “Hay que ser realistas y según se pone el partido, el punto es bueno si se gana el próximo fin de semana. Con los cambios desde el banquillo, hemos ido a por más. Estábamos viendo que el Numancia circulaba, pero no generaba peligro y decidimos ser valientes con Servetti poque hace muchos esfuerzos. Hemos tenido su ocasión”.

Cree que merecieron ganar. “A puntos o golpes, hemos sido superiores. Se nos pone en contra con la expulsión y el equipo tiene las ideas muy claras y vive en campo rival. Con diez hemos tenido la valentía que nos hemos tenido con once”.