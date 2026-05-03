Jorge García: "No se ha conseguido el objetivo"

"Mi valoración es dar gracias a mi familia, a mi cuerpo técnico y a la plantilla", expresaba Jorge García, que valoraba especialmente a Asier: "es un chico de la casa y de aquí. Si sigues el buen camino, te va llegando".

El entrenador del Salamanca CF UDS reconocía que los resultados fueron los deseados: "No se ha conseguido el objetivo, pero hemos hecho muchas cosas buenas. Hemos dado pie a gente de abajo. Hemos tenido un grupo unido".

Sobre su futuro, volvió a dejarlo en el aire a pesar de fotografiarse con todo su cuerpo técnico en el verde al término del duelo. "Creo que el año se acaba. No soy yo quien tiene que decidir eso. Pero sigo dando las gracias. Estoy triste porque mi objetivo era otro", expresó.

Por último, sus palabras finales fueron para Jon Villanueva: "Leyenda es la palabra que define a Jon. Ha mantenido el vestuario unido. Es un profesional como la copa de un pino".