Jorge García: “No somos un cuerpo técnico ni una plantilla a la que le valgan las excusas”

Jorge García no quería excusas ante la Sarriana y se centraba en lo meramente exclusivo para buscar los tres puntos. El entrenador puso el foco en el juego y lo quiso alejar sobre el escenario en la previa del choque.

¿Cómo se gestiona saber si se va a jugar o no en el Helmántico? “No es una respuesta que tenga que dar yo. Sí que queremos jugar en el estadio, ¿cómo no? Pero no es una excusa para plantear el partido en el sábado. Nosotros nos dedicamos a trabajar y mejorar sensaciones de la semana anterior”.

¿Cómo afecta durante la semana plantear un partido en Las Pistas o en el Helmántico? “No. Nosotros no somos un cuerpo técnico ni una plantilla a la que le valgan las excusas. Sea el escenario que sea, vamos a por los tres puntos”.

¿Cuántas veces ha visto el Sarriana – Numancia? “Unas cuantas. Sí que es un equipo recién ascendido y la idea que tiene de juego no es de un recién ascendido. Tiene una idea muy clara de intentar atraer al equipo en campo propio y luego lanzar a espalda. Es una idea muy vistosa para todo el mundo”.

Mancebo llega al partido. “Fue un golpe, un golpe duro. Hoy se ha tratado y ha tenido reposo y está completamente recuperado. Dani está terminando la última fase y ya veremos si es convocado o le damos más margen y Lara estará disponible la próxima semana. Davo seguimos en espera”.