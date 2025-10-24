Jorge García: "No quiero hablar más del estadio porque no es competencia mía"

El entrenador del Salamanca CF UDS, Jorge García, quería poner de nuevo el foco en lo deportivo y no en lo extradeportivo con el estadio Helmántico.

¿Cómo se enteró de que se jugaba en Las Pistas? “Pues creo que, como todo el mundo, ayer por la mañana. Nos enteramos y no quiero hablar más del estadio porque no es competencia mía”.

¿Le cansa la situación? “No estoy cansado. Es la realidad y no se puede achacar y uno decide si enfadarse o afrontarlo como hay que afrontarlo, que es con los tres puntos por delante”.

Mejorar la intensidad y la atención en el arranque de las dos partes. “Es una de las cosas que más nos preocupan. Sabíamos que el Numancia podía hacernos daño con una activación muy alta con el nuevo míster. Si aguantábamos quince minutos, íbamos a dominar el partido. También lo avisamos en la segunda parte para estar con el 1-0 y seguir vivos en partido y el 2-0 fue buen golpe”.

El duelo en el ‘3’ entre Pulpón y Souley. “Souley tiene jerarquía, poderío físico, el ganar duelos y se hace respetar dentro del terreno de juego. Pulpón es un chico joven que tiende a jugar hacia adelante, a ser muy ofensivo. Son muy distintos y es uno de los planes de planificación de la plantilla”.

Murua y Dani Hernández, ‘ok’. “Sí que están disponibles. Murua es un proceso gripal y hoy está al 100%. Dani fue un problema personal”.

Sobre la Gimnástica Segoviana. “Va a venir a tener una o dos ocasiones y meterla. Nos va a poner un partido complicado, nos va a complicar la salida de balón y cortarnos el ritmo”.