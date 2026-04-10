Jorge García: "No estamos sacando puntos por jugadas particulares y momentos muy exactos"

El técnico del Salamanca CF UDS, Jorge García, expresaba en la rueda de prensa ante la Gimnástica Segoviana que su equipo tenía que poner el foco en sí mismo para regresar a la senda del triunfo.

Situación del equipo. "Con ganas de cambiarlo, con ganas de revertir esta dinámica. Creo que no estamos sacando puntos por jugadas particulares y momentos muy exactos de partido, que tenemos desconexión, y eso es lo que nos está lastrando. El otro día tenemos tres o cuatro ocasiones, los goles son pura desconexiones, momento crítico".

Partido ante la Gimnástica Segoviana. "El domingo nos jugamos cambiar la dinámica que es mucho, podremos hablar de otras cosas. Lo primero es competir los 96 o 98 minutos".

Mejoras. "En no mirar a los demás, sino a nosotros mismos. Porque creo que ningún rival nos ha pasado por encima, a excepción de Coruxo y Oviedo Vetusta, creo que esos dos días son los que hemos estado por debajo del nivel. Mejorar esos aspectos en los que estamos perdiendo partidos y encajando goles".