Jorge García: “El Numancia es uno de los favoritos a estar arriba y al ascenso”

Jorge García dejaba clara la idea valiente del Salamanca CF UDS para el partido ante el Numancia. El entrenador charro contaba con Carrasco y Servetti para el envite del domingo.

Numancia. “Los dos partidos anteriores han sido dos duelos complicados, que nos ha costado ganarlos y nos han exigido. El Numancia es uno de los favoritos a estar arriba y al ascenso. Sus directivos dicen que el equipo está hecho para ello. Tenemos que ir de tú a tú, de ser valientes y competirlo”.

Cambio de entrenador. “La plantilla puede hacer clic en lo mental, aunque no creo que le dé tiempo a trabajar muchas cosas. El cambio de entrenador te complica un poco la historia, nos hemos informado de cómo trabajaba en sus anteriores equipos, pero hay que fortalecer nuestra idea”.

Carrasco y Servetti. “Fue un proceso gripal y un sustito. Están los dos al cien por cien y sumar al grupo. Son parte de la posible convocatoria”.

Evitar transiciones del rival. “Es su mejor capacidad. La de hacer daño en la transición. Cuando la bola le llega a los tres de arriba, es un equipo peligroso por la calidad y el desequilibrio. Nosotros venimos trabajando en nuestra idea que es la presión tras pérdida y las vigilancias para que no nos corran. Y también cuidado con el balón parado”.