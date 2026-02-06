Jorge García, sobre el Numancia: “El objetivo que tiene es ascender sí o sí”

El Salamanca CF UDS juega este domingo ante el Numancia, a las 17 horas, en el estadio Helmántico. El entrenador Jorge García tendrá a todos sus futbolistas disponibles y avisa sobre el peligro del Numancia.

Regresar a la victoria. “Lo bonito que tiene el fútbol es que cada fin de semana te da una nueva oportunidad y este domingo tenemos una muy buena oportunidad de mejorar lo que hicimos en Coruxo”.

Atención al inicio de las dos partes. “Sabemos que al final, contra este tipo de equipos que tiene mucha calidad arriba, tenemos que tener el máximo de atención en inicios de primera y segunda parte y que esa concentración nos lleve a crecer con el paso de los minutos. Hay que valorar que el equipo rival también juega y cuando bajamos la concentración, cualquier equipo te penaliza”.

No está en un buen momento colectivo el Numancia, pero tiene individualidades muy potentes para decidir un partido. “El Numancia siempre es peligroso. Nosotros preferimos centrarnos en nosotros. Es un equipo que está preparado para todo, que el objetivo que tiene es ascender sí o sí. Tienen jugadores de esa talla, los Juancho, Jony, Dani García o Héctor Peña”.

Convocatoria. “Estamos todos disponibles”.