Jorge García: "Es un partido muy importante y no nos podemos equivocar"

El entrenador del Salamanca CF UDS, Jorge García, reconocía la importancia de los tres puntos ante el Lealtad y también abría la puerta a jugar con doble punta en Les Caleyes.

El trío formado por Alba, Lara y Cristeto. “Tanto como José Lara y Alba nos dan ese recorrido, esa ganancia de duelos y claridad con balón. Y también le dan la posibilidad a Cristeto a que juegue más suelto y tenga más libertad”.

Puntos fuertes del Lealtad. “Nos vamos a encontrar un partido muy duro. Lleva toda la semana lloviendo allí y nos esperamos un campo que esté muy blandito. Va a ser similar al de Marino de Luanco. Si nos penalizan, nos va a contar un mundo remontar allí”.

Horario del duelo. “Nos sorprendió un poco el horario y nos modifica el horario de despertar, comida y desayuno. Todo se trata de adaptarse a lo que va surgiendo en el día a día y nos estábamos acomodando muy bien”.

¿Doble punta ante el Lealtad? “Como siempre digo, durante la semana se trabajan muchas cosas y se barajan muchas opciones de plan de partido, entre ellas está jugar con la doble punta. No está decidido, si te soy sincero”.

Fichajes en Navidad. “Creo que hay que centrarse en el Lealtad, que es un partido muy importante y no nos podemos equivocar. Hay que intentar el +3 para seguir enganchados y que la clasificación realce el trabajo diario”.

La lesión de Davo. “Es una desgracia. Ha salido bien la operación y ojalá esté con nosotros lo antes posible. Es una persona muy querida en el vestuario. Es un aliciente para que el resto de chicos compita”.