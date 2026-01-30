Jorge García pierde a Pulpón ante el Coruxo y tiene la duda de Miguel Serrano

Jorge García no podrá contar con Pulpón ante el Coruxo y tiene la duda seria de Miguel Serrano. El entrenador del Salamanca CF UDS sabe que llegan en un buen momento de forma y que el Coruxo también está en un momento álgido en su temporada.

Situación del equipo. “Tenemos que ser realistas con la situación y cuando tuvimos dos jornadas sin ganar no era tan drástico y cuando hemos ganado dos días tampoco hay que tener la ilusión por las nubes. Está siendo una semana de entrenamientos muy buena y que nos va a hacer ir preparados para los tres puntos”.

El Coruxo, también al alza. “La ilusión siempre la hemos tenido, ganásemos o perdiésemos, pero el Coruxo lleva ocho victorias. dos empates y una derrota desde que vino al Helmántico. Eso habla muy bien de todo lo que hacen”.

¿Es positivo un empate en O Vao? “Eso tendría que pasar para que te lo pudiese decir, pero vamos con la idea de ganar, que es lo que tiene que hacer el Salamanca”.

Enfermería. “Estamos con pruebas con Pulpón y queremos que participe Serrano, que hay que ser prudentes”.