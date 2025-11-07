Jorge García, en la previa ante el Valladolid Promesas: “Tenemos que crecer a través de la portería a cero y evitar pérdidas innecesarias”

Jorge García atendía a los medios de comunicación en la previa del partido entre el Valladolid Promesas y el Salamanca CF UDS. El técnico charro alertaba sobre las transiciones del filial blanquivioleta.

Situación de Jon Villanueva. “Jon tiene una pequeñísima rotura en el abdomen y estamos intentando recuperarle lo antes posible porque es una pieza importante para nosotros. Vamos a valorar todas las opciones y también tenemos en mente que la próxima semana no estará Leo Mendes”.

El Valladolid Promesas juega y deja jugar. “Creemos que es un filial que no es tan dominador como años atrás, pero tiene una capacidad de hacer daño en la transición que no tiene ningún equipo en la categoría. Tenemos que crecer a través de la portería a cero y evitar pérdidas innecesarias y sus transiciones”.

La recuperación de Davo. “No te sé decir. Creo que estamos yendo con la máxima cautela posible. Se está volviendo a adaptar a Salamanca y a los compañeros. Es una alegría tenerle de vuelta”.

Igualdad en lo alto de la tabla. “Es pronto. Según se vayan llevando a superiores jornadas se irá viendo dónde está cada equipo. Vamos entrenamiento a entrenamiento y partido a partido”.