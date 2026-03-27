Jorge García: “Quedan seis jornadas y cada punto es oro”

El entrenador del Salamanca CF UDS, Jorge García, habló sobre la última hora del club con el problema de visado de Leo Mendes para viajar con su selección y también mandó un mensaje claro: “cada punto es oro”.

Conversación con Leo Mendes. “Estamos a la espera. Tenemos que reunirnos ahora con Leo para ver cómo está y darle mimos porque es una situación difícil para él”.

La UP Langreo, en problemas. “Los equipos compiten mucho y bien, están luchando por sus propios objetivos. El Langreo tiene una situación peor que la nuestra en lo clasificatorio. Quedan seis jornadas y cada punto es oro”.

Las bajas de Mancebo y Lara. “Tenemos hoy los resultados. Son jugadores muy importantes a nivel deportivo y grupal. Nos tenemos que volver a adaptar y tenemos que ir a Langreo con las dos bajas. Tenemos que ir con la idea fija de sacar los tres puntos”.

Confianza de los jugadores. “Todos los equipos pasan por diferentes fases durante la temporada. Ahora el jugador ha perdido un poco de confianza porque los resultados no son todo lo bueno que queríamos”.