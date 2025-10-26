Jorge García: "Ha sido un partido muy igualado en el que ellos han pegado y nosotros hemos recibido"

El entrenador del Salamanca CF UDS, Jorge García, se marchaba enfadado por entrar de nuevo despistados al encuentro y conceder goles en los arranques de ambas partes.

Valoración. “La valoración es que no podemos empezar más partidos por detrás en el marcador. O mejoramos eso o nos va a costar mucho ganar partidos. Y minimizar errores. Los rivales nos llegan dos o tres veces y nos penalizan. Hoy hemos tenido un penalti, la de Javi al palo y dos o tres paradas del rival”.

¿Fue justo el resultado? “Ha sido un partido muy igualado en el que ellos han pegado y nosotros hemos recibido. Tenemos que empezar mucho más activos mentalmente en ganancias de duelos para asentarnos en el terreno de juego”.

La acción del penalti. “Darle la enhorabuena al chico porque hizo una buena parada. Fue vital porque te habías ido empate al descanso. Pero es igual de vital el penalti que el encajar el gol”.

¿Le pedirá al club que abra el Helmántico? “No soy yo el que te tiene que responder a eso. Bastante tenemos con la parcela deportiva como para meterme en otros marrones. Se tiene que ver un Salamanca que quiere ganar. Los jugadores no son culpables de lo que están pasando; si hay algunos culpables, somos los de banquillo. Pedirle a la afición que les anime y que si hay que criticar a alguien, es al cuerpo técnico”.