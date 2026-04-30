Jorge García: “Lo último que sé es que contaban con nosotros, pero en los últimos tiempos no hemos vuelto a tener conversación alguna”

El Salamanca CF UDS juega este domingo su último partido de la temporada. Los charros, ya sin opciones de playoff, se ven las caras con el Lealtad en la última jornada de Liga. Jorge García se ve con fuerzas de continuar al frente del equipo para la próxima temporada.

Sin mensaje del presidente. “No, no hemos recibido ningún tipo de mensaje. Somos profesionales que tenemos que apretar hasta el último día, por respeto a nosotros mismos”.

Su futuro. “No soy yo quien tiene que decidir; lo último que sé es que contaban con nosotros, pero en los últimos tiempos no hemos vuelto a tener conversación alguna”.

Responsabilidad hasta el último día. “Tengo las mismas ganas que siempre. Es un orgullo defender al equipo de tu ciudad; es un privilegio y una responsabilidad”.

El once titular del domingo. “Es un tema a valorar. Queremos irnos con buenas sensaciones; la Copa les vendría bien en el aspecto económico y queremos poder luchar hasta el final”.